TSV RSK Esslingen: „Wir sind hoch zufrieden“

Spielender Co-Trainer Tilman Weißenborn äußert sich im FuPa-Teamcheck zum TSV RSK Esslingen in der Bezirksliga Neckar/Fils, zur vorgezogenen Vorbereitung, zur starken Hinrunde als bester Aufsteiger und zu klaren Zielen für die Rückserie.

Die Vorbereitung beim TSV RSK Esslingen beginnt am 13.01.2026. „Eine Woche früher als geplant“, erklärt Tilman Weißenborn. Der Grund dafür ist ein Pflichtspiel: „Da unser Nachholspiel gegen den FV Plochingen eine Woche vor Rundenbeginn angesetzt wurde.“ Inhaltlich ist der Fokus klar definiert. „Der Schwerpunkt der Vorbereitung wird vor allem die Bereiche Fitness und taktische Weiterentwicklung betreffen.“

Offensiver Fußball als Erfolgsfaktor

Besonders positiv hebt der spielende Co-Trainer die Entwicklung im Spiel nach vorne hervor. „Unsere Spielstärke und unser offensiver Fußball hat vor allem in der zweiten Hälfte der Hinrunde super gegriffen.“ Dieser Ansatz habe maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Mannschaft kontinuierlich stabilisiert und gepunktet hat.

Defensive als Ansatzpunkt

Trotz der positiven Gesamtbilanz sieht Weißenborn auch klare Themen. „Wir hatten vor allem im defensiven Bereich in einzelnen Spielen Probleme.“ Dabei spricht er die Gegentore deutlich an: „Zu einfache und vor allem zu viele Gegentore, die wir bekommen haben.“ Genau daran soll gearbeitet werden. „Das wird Thema in der Vorbereitung sein.“

Verstärkung für die Defensive

Personell bleibt der Kader stabil. „Abgänge gibt es keine zu verzeichnen.“ Gleichzeitig konnte sich der TSV RSK Esslingen gezielt verstärken. „Wir konnten aber für unsere Defensive zwei Spieler gewinnen.“ Neu dazu kommen „Fabio Greco, der aus der Landesliga von der SG Schorndorf kommt“, sowie „Arlind Smajli vom VfL Kirchheim“, der sich dem Team anschließt.

Einschätzung zur Ligaspitze und zum Abstiegskampf

In der Meisterfrage sieht Weißenborn einen Favoriten. „Der FC Heiningen gilt für mich als spielstärkste Mannschaft und wird sich am Ende oben festsetzen.“ Eine Überraschung schließt er jedoch nicht aus. „Ich kann mir aber auch eine Überraschung vorstellen, wie bspw. den TSV Weilheim, die ich ebenfalls als sehr stark einschätze.“ Im Tabellenkeller erwartet er wenig Bewegung: „Ich denke, die Mannschaften, die aktuell gegen den Abstieg kämpfen, werden es schwer haben, da unten rauszukommen.“