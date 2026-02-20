TSV RSK Esslingen im Aufstiegsrausch: Überrascht Plochingen?

– Foto: Hartmut Mader

In Plochingen steht ein hochemotionales Duell bevor, das die Tabellensituation gnadenlos widerspiegelt: Der Elfte empfängt den Vierten. Der FV Plochingen kämpft mit dem Rücken zur Wand und steht mit 17 Punkten aus 15 Partien im Niemandsland der Tabelle, wobei die Tordifferenz von -1 die Instabilität der bisherigen Spielzeit verdeutlicht. Jeder Punkt ist für die Hausherren überlebenswichtig, um nicht noch tiefer in den Sumpf der Abstiegsgefahr zu geraten.

Ganz anders die Gemütslage beim TSV RSK Esslingen: Der Aufsteiger spielt eine berauschende Saison und steht mit 31 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Mit einer beeindruckenden Tordifferenz von +21 und bereits zehn Saisonsiegen im Rücken reisen die Esslinger mit der breiten Brust eines Spitzenteams an. Besonders pikant: Der RSK hat erst 15 Spiele absolviert und schielt mit gierigem Blick auf das Führungstrio aus Heiningen, Donzdorf und Ebersbach, das mit 39, 38 und 37 Punkten zwar noch entfernt, aber bei Patzern nicht unerreichbar scheint. In diesem ungleichen Duell trifft nackte Existenzangst auf puren Aufstiegsdrang – ein Spiel, das über 90 Minuten keine Verschnaufpause bieten wird.