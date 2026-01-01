TSV RSK Esslingen II: "Ich bin mehr als zufrieden"

Der TSV RSK Esslingen II überwintert in der Spitzengruppe der Kreisliga B1 Neckar/Fils. Der spielende Co-Trainer Elias Mauch spricht über Entwicklung, Führungsqualitäten, verpasste Punkte – und über den möglichen Aufstieg

Die zweite Mannschaft des TSV RSK Esslingen II hat sich in der Kreisliga B1 Neckar/Fils in eine gute Ausgangsposition gebracht. Nach 13 absolvierten Spielen rangiert das Team mit 31 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Dritten GFV Odyssia Esslingen. Die Bilanz: zehn Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 63:24. Der Rückstand auf die beiden führenden Teams aus Wäldenbronn und Baltmannsweiler beträgt lediglich zwei Zähler, bei einem Spiel weniger. Die Liga ist eng, die Spitze breit besetzt – und der RSK mittendrin.

Die Winterpause fällt bewusst kompakt aus. „Wir starten Ende Januar in die vierwöchige Vorbereitung, diese wird kurz und knackig“, sagt Elias Mauch. Auf besondere Teambuilding-Maßnahmen oder längere Trainingslager verzichtet der Verein.

Zufriedenheit mit klarer Aussage

Die Bewertung der bisherigen Saison fällt deutlich aus. „Ich bin mehr als zufrieden“, erklärt Mauch. Die Mannschaft habe „nochmal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht“ und stehe „völlig zu Recht oben in der Tabelle“.

Neuzugänge als tragende Säulen

„Die Eingliederung der Neuzugänge möchte ich besonders hervorheben“, betont Mauch. Viele hätten sich nicht nur schnell angepasst, sondern seien „direkt Führungsspieler geworden“. Zugleich macht er klar, dass der Erfolg nicht auf Einzelnen beruht: „Aber alle haben einen Anteil an der erfolgreichen Hinrunde.“

Selbstkritischer Blick auf verpasste Chancen

„Es gibt immer noch Luft nach oben“, sagt Mauch offen. In einzelnen Partien sei die Leistung „nicht wie erhofft“ gewesen. So haben wir vielleicht sogar noch fünf, sechs Punkte zu wenig gesammelt.“ Diese Selbstkritik unterstreicht den Anspruch innerhalb der Mannschaft, nicht nur Ergebnisse zu verwalten, sondern Leistungen weiterzuentwickeln.

Zielsetzung ohne Druckformel

Für die Rückrunde formuliert der TSV RSK Esslingen II ein ambitioniertes, aber bewusst offenes Ziel. „Wir wollen so lange wie möglich um den Aufstieg mitspielen und uns nochmal weiterentwickeln“, erklärt Mauch.

Kontinuität im Kader

Personelle Veränderungen wird es im Winter nicht geben. „Nein“, lautet Mauchs knappe Antwort auf die Frage nach Zu- oder Abgängen. Die Mannschaft geht geschlossen und unverändert in die zweite Saisonhälfte.

Offenes Rennen an der Spitze

Im Meisterschaftsrennen erwartet Mauch eine enge Entscheidung. „Mit zwei Punkten Rückstand auf Platz eins und einem Spiel weniger stehen wir natürlich schon sehr gut da.“ Gleichzeitig warnt er vor mehreren Konkurrenten: „Wäldenbronn wird eine Rolle spielen, genau wie Baltmannsweiler und Odyssia.“ Auch die zweiten Mannschaften aus Nellingen und Deizisau sieht er weiter oben orientiert. Sein Fazit: „Es bleibt also spannend.“

Zum Abstiegskampf hält sich Mauch bewusst zurück, verweist aber auf die Rahmenbedingungen: „Es wird spannend, da dieses Jahr so viele Mannschaften absteigen müssen.“