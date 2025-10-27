TSV Rott/Lech siegt gegen SG TSV Otterfing/SV Sachsenkamm Verlinkte Inhalte Frauen Bezirksliga 02 Rott-Lech TSV Otterfing

*TSV Rott/Lech siegt gegen SG TSV Otterfing/SV Sachsenkamm* Der TSV Rott/Lech hat am heutigen Spieltag einen wichtigen Sieg gegen die SG TSV Otterfing/SV Sachsenkamm eingefahren. Gleich zu Beginn des Spiels musste die Heimmannschaft nach einem groben Foulspiel, das eigentlich mit Rot bestraft werden musste, an Saskia Teichmann umstellen. Sie konnte nicht mehr weiterspielen und wurde durch ihre Schwester Fabienne Teichmann ersetzt.

Die Heimmannschaft bekam von Minute zu Minute mehr Sicherheit und erspielte sich immer mehr Großchancen. Entweder war es die Gäste-Torhüterin Alessandra Schüßler, die immer wieder zu Stelle war, oder der Ball ging knapp am Tor vorbei. So gingen beide Mannschaften torlos in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeitpause war der TSV Rott/Lech weiter am Drücker. Es dauerte bis zur 65. Spielminute, bis der TSV Rott/Lech endlich jubeln konnte. Nach einem Konter der Gästemannschaft war es Fabienne Teichmann, die den Ball im richtigen Moment erobert und den Ball aus der Gefahrenzone spielt und gleichzeitig den Konter für die Heimmannschaft einleitet. Nach einem schnellen Einwurf von Linda Söhnlein über die beiden Innenverteidiger war es Simone Ambos, die den Ball über die Torhüterin zum mehr als verdienten Treffer der Heimmannschaft jubeln lässt.