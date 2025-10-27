*TSV Rott/Lech siegt gegen SG TSV Otterfing/SV Sachsenkamm*
Der TSV Rott/Lech hat am heutigen Spieltag einen wichtigen Sieg gegen die SG TSV Otterfing/SV Sachsenkamm eingefahren. Gleich zu Beginn des Spiels musste die Heimmannschaft nach einem groben Foulspiel, das eigentlich mit Rot bestraft werden musste, an Saskia Teichmann umstellen. Sie konnte nicht mehr weiterspielen und wurde durch ihre Schwester Fabienne Teichmann ersetzt.
Die Heimmannschaft bekam von Minute zu Minute mehr Sicherheit und erspielte sich immer mehr Großchancen. Entweder war es die Gäste-Torhüterin Alessandra Schüßler, die immer wieder zu Stelle war, oder der Ball ging knapp am Tor vorbei. So gingen beide Mannschaften torlos in die Halbzeitpause.
Nach der Halbzeitpause war der TSV Rott/Lech weiter am Drücker. Es dauerte bis zur 65. Spielminute, bis der TSV Rott/Lech endlich jubeln konnte. Nach einem Konter der Gästemannschaft war es Fabienne Teichmann, die den Ball im richtigen Moment erobert und den Ball aus der Gefahrenzone spielt und gleichzeitig den Konter für die Heimmannschaft einleitet. Nach einem schnellen Einwurf von Linda Söhnlein über die beiden Innenverteidiger war es Simone Ambos, die den Ball über die Torhüterin zum mehr als verdienten Treffer der Heimmannschaft jubeln lässt.
Die Heimmannschaft versuchte immer wieder, das 2:0 nachzulegen, aber scheiterte immer wieder an der gut aufgelegten Gäste-Torhüterin. In der Schlussphase wurde es nochmal ein wenig spannend, als die Gastmannschaft einen Freistoß zugesprochen bekam. Marisa Bienkowski konnte den gut ausgeführten Freistoß nur mit den Fingerspitzen abklatschen lassen, sodass der Ball direkt vor den Füßen der Gästemannschaft landete. Das Glück lag an diesem Tag auf Seiten der Heimmannschaft, und der Ball wurde aus kurzer Distanz über das Tor geschossen. Die letzte Aktion des Spiels hatte unsere Kapitänin Kathrin Wandt, die nach einer super Einzelleistung den Ball aus knapp 18 Meter am Tor vorbei schoss.
Der Trainer war heute mit der Leistung mehr als zufrieden. "Wir haben gezeigt, dass wir Selbstvertrauen haben und als Mannschaft gewachsen sind", sagte Trainer Christoph Springer.