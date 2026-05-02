TSV Rott gewinnt im Kellerduell

Von Beginn an zeigte der TSV Rott eine engagierte und spielbestimmende Leistung. Folgerichtig brachte Daniela Hofmann ihr Team früh in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Unachtsamkeit bei einem Einwurf fiel der 1:1-Ausgleich.

Nach fünf Spielen ohne Sieg stand der TSV Rott im Kellerduell gegen die (SG) TSV Otterfing/SV Sachsenkamm unter großem Druck, ein Erfolg war Pflicht, um den Abstand in der Tabelle zu vergrößern. Die Mannschaft von Trainer Christoph Springer lieferte und setzte sich am Ende verdient durch.

Der TSV Rott blieb jedoch ruhig und hielt an seiner offensiven Ausrichtung fest. Nach einer Ecke war es Alexandra Hofmann, die zur erneuten Führung traf. Kurz darauf sorgte Simone Ambos für eines der Highlights des Spiels: Mit einem direkten Freistoß aus rund 25 Metern hämmerte sie den Ball unhaltbar unter die Latte zum 3:1 für den TSV Rott

Noch vor der Pause baute Daniela Hofmann die Führung weiter aus. Nach einem sehenswerten Spielzug lief sie allein auf die Torhüterin zu, umspielte diese souverän und schob eiskalt zum 4:1 ein.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte die (SG) TSV Otterfing/SV Sachsenkamm noch einmal, doch der TSV Rott ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und brachte die Partie kämpferisch über die Zeit.

Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung von Lena Knoblich, die noch während der Partie ausgewechselt werden musste. Der Verein wünscht ihr auf diesem Weg eine schnelle und vollständige Genesung.

Mit diesem wichtigen Sieg beendet der TSV Rott seine Negativserie und setzt ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf.