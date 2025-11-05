TSV Rott fordert nach bitterer Bezirksliga-Pleite den Tabellennachbarn

Nur im ersten Saisonspiel der Bezirksliga endete die Partie für die Fußballerinnen des TSV Rott mit einem deutlichen Ergebnis. Auf die 0:5-Pleite beim SV 1880 München folgten nur enge Duelle mit maximal einem Tor Unterschied. Das war auch bei den jüngsten beiden Heimspielen der Fall. Gegen die SG Otterfing/Sachsenham setzten sich die Schützlinge von Coach Christoph Springer durch einen Treffer von Simone Ambos (65.) mit 1:0 (0:0) durch. Im Anschluss mussten sich die Rotterinnen dem SC Huglfing mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Die Huglfingerinnen, die mit diesem Erfolg weiter Kontakt zur Tabellenspitze halten, gaben in der ersten Hälfte über weite Strecken den Ton an. Sie hatten mehrere gute Möglichkeiten, daher war der Führungstreffer für den SC durch Hanna Tragl (33.) folgerichtig. Nach dem Wechsel wurden die Gastgeberinnen stärker. Dennoch erhöhte Vanessa Frankl auf 2:0 (67.). Die Rotter Frauen gaben sich aber noch nicht geschlagen. Bei einem Lattenschuss (77.) hatten sie jedoch Pech. Das Anschlusstor durch einen direkt verwandelten Freistoß von Simone Ambos (87.) kam zu spät, um die Partie noch zu wenden.

Bereits am heutigen Mittwoch sind die Rotterinnen, die in der elf Vereine umfassenden Bezirksliga Platz sieben belegen, erneut gefordert. Sie erwarten den punktgleichen TSV Neuried zum Nachholspiel (19.30 Uhr). Kommenden Sonntag, 9. November, sind die TSV-Frauen bei der SG Puchheim/Gröbenzell gefordert.