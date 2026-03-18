TSV Rothwesten verpflichtet Niklas Grujo zur Saison 2026/27

Gemeinsam mit Paul Dölle und den aktuell verletzten Jakob Perkunic wird Niklas künftig das Torwart-Trio der ersten Mannschaft bilden und für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen. Mit seinen sportlichen Qualitäten, seiner Ruhe im Spiel und seinem Ehrgeiz bringt er beste Voraussetzungen mit, um unserer Mannschaft Sicherheit und Qualität im Tor zu geben.

Auch menschlich passt Niklas hervorragend zum TSV Rothwesten. Mit seiner offenen Art wird er nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft und den gesamten Verein sein.