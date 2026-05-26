TSV Rothwesten verpflichtet Mittelfeldtalent Sajad Rezayi

Der TSV Rothwesten kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren: Sajad Rezayi wechselt vom FSC Lohfelden nach Rothwesten und wird künftig das TSV-Trikot tragen. Mit dem erst 20-jährigen Mittelfeldspieler sichert sich der TSV ein vielversprechendes Talent mit großem Entwicklungspotenzial. Rezayi überzeugt vor allem durch seine Dynamik, seine technische Stärke und seine Spielintelligenz. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits viel Qualität und Ehrgeiz mit und soll den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter beleben.

Die Verantwortlichen des TSV Rothwesten freuen sich sehr über die Verpflichtung und sehen in Rezayi einen Spieler, der hervorragend zur sportlichen Ausrichtung des Vereins passt. Auch menschlich hinterließ der Neuzugang in den Gesprächen einen sehr positiven Eindruck. Der Verein ist überzeugt, dass sich Rezayi schnell in die Mannschaft integrieren und seinen nächsten Entwicklungsschritt in Rothwesten gehen wird.