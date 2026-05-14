TSV Rothwesten verlängert mit Sebastian Trabner

– Foto: TSV Rothwesten

Der TSV Rothwesten treibt seine Personalplanungen weiter voran und kann auch in Zukunft auf Sebastian Trabner bauen. Wie der Gruppenligist mitteilte, hat der Defensivspieler seine Zusage für eine weitere Zusammenarbeit gegeben.

Für Rothwesten ist die Verlängerung ein wichtiges Signal. Trabner gehört mit seiner Erfahrung zu den etablierten Kräften im Kader und verleiht der Mannschaft zusätzliche Stabilität. Beim TSV dürfte die Entscheidung daher nicht nur als Personalie für die kommende Saison gewertet werden, sondern auch als Zeichen der Verlässlichkeit innerhalb des Teams. Die Verantwortlichen setzen damit weiter auf eingespielte Strukturen und vertraute Gesichter.