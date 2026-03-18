TSV Rothwesten verlängert mit Dario Balta

Trotz seiner schweren Verletzung, einem Patellasehnenriss, den er sich im Februar zugezogen hat, hält der Verein bewusst an ihm fest. Für den TSV ist diese Entscheidung mehr als nur eine sportliche: Sie steht für Vertrauen, Zusammenhalt und die klare Überzeugung, dass Dario Balta ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bleibt.

Der Verein wird ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz voll unterstützen und ihm die nötige Zeit für eine vollständige Genesung geben. Sowohl sportlich als auch menschlich genießt Dario im Team und im gesamten Umfeld großes Ansehen.