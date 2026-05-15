TSV Rothwesten verlängert mit Burak Akman

Damit setzt der Gruppenligist ein weiteres Zeichen in Richtung Kontinuität. Während mit Trabner zuletzt ein erfahrener Defensivakteur an den Verein gebunden wurde, richtet sich der Blick nun vor allem auf Akman, dessen Verlängerung für die Rothwestener Kaderplanung ebenfalls Gewicht besitzt. Der TSV sichert sich damit eine weitere feste Größe im Aufgebot und stärkt frühzeitig die personelle Basis.