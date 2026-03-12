TSV Rothwesten hält den Kern für die Saison 2026/27 zusammen

Nachdem der TSV Rothwesten bereits im Januar die Vertragsverlängerungen von David Kunz, Lukas Haack, Paul Dölle, Andrej Cheberenchuk und Gianluca Urbano bekanntgegeben hatte, nimmt der Kader für die Saison 2026/27 weiter konkrete Formen an. Der Verein kann nun weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden: Auch Christian Haldorn, Dylan Demirsoy, Edi Berisha, Sajad Qorbani, Leon Latifi und Erik Seidelmann bleiben dem TSV Rothwesten erhalten.

Mit diesen Zusagen setzt der Verein konsequent auf Kontinuität und Vertrauen in die bestehende Mannschaft. Alle sechs Spieler haben in der laufenden Spielzeit ihren Beitrag zur Entwicklung der Mannschaft geleistet und sind ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Planung für die kommende Saison.