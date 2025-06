TSV Rot-Weiß Zerbst trifft Entscheidung rund um die Relegation

Am Montagabend hatten sich Spieler und Verantwortliche des TSV Rot-Weiß Zerbst noch einmal zusammengesetzt. Nachdem klar war, dass der Gegner MSV Börde einer Verlegung der beiden Landesliga-Relegationsspiele nicht zustimmen würde und eine Neuterminierung damit vom Tisch war, lautete die Frage: Relegation oder Reise nach Mallorca? Am Montag ist die Entscheidung gefallen.

"Wir werden zu den Terminen eine spielfähige Mannschaft an den Start bringen", informierte TSV-Trainer und Abteilungsleiter Florian Sens. Bei der Frage, wer am Freitagabend im Gastspiel beim MSV Börde und keine 48 Stunden später am Sonntagmittag dann im Heimspiel für die Zerbster auflaufen wird, ließ sich der 41-Jährige noch nicht in die Karten blicken. Nur so viel verriet Sens: "Ich habe auf meine Mallorca-Reise verzichtet."

Die Reise-Planungen des Landesligisten hatten schon vor, aber vor allem nach dem Saisonfinale und dem Erreichen der Relegation für Aufsehen gesorgt. Mit ursprünglich 17 Spielern wollte der TSV die Saison vom 19. bis 23. Juni auf Mallorca ausklingen lassen. Dies hatte der Verein schon beim Staffeltag angekündigt. Allerdings sind genau zu diesem Zeitpunkt die Entscheidungsspiele um den Ligaverbleib im Rahmenterminplan angesetzt. Die Hoffnung, die beiden Partien an anderen Tagen über die Bühne zu bringen, haben sich zerschlagen. Also stand Zerbst am Montagabend vor der Entscheidung: Relegation oder Reisen?