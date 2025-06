TSV Rot-Weiß Zerbst empfängt den MSV Börde zum Rückspiel

Wer holt sich den letzten Landesliga-Startplatz in der Saison 2025/26? Mit einem 4:2-Erfolg zu Gast beim MSV Börde hatte der TSV Rot-Weiß Zerbst am Freitagabend den Grundstein zum Landesliga-Verbleib gelegt. Am Sonntag nun wollen die Zerbster alles klar machen.