TSV Rot-Weiß Auerbach: "Vieles lief wirklich nicht gut" Der Gruppenligist im Winter-TÜV: In der Rückrunde muss zu spüren sein, dass eine Einheit auf dem Platz steht

Im Sommer gingen wichtige Spieler des Aufsteigerteams und viele Neuzugänge kamen. Dadurch musste sich die Mannschaft erstmal kennen lernen und zusammenwachsen. Dies muss in der Rückrunde zu spüren sein, dass dort eine Einheit auf dem Platz steht, und jeder für jeden kämpft. Wenn wir das zeigen, werden die Punkte automatisch kommen, die individuelle Klasse für die Gruppenliga besitzt die Mannschaft.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wenn man auf dem Vorletzten Tabellenplatz steht, kann man sicherlich nicht zufrieden sein. Dementsprechend lief auch nicht vieles wirklich gut. Trotzdem kann man sagen, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, in Ordnung ist. Wir haben bewiesen, dass wir auch spielstarken Teams Paroli bieten konnten, jetzt zählt es in der Rückrunde, sich dafür zu belohnen.

Was lief besonders gut und wie zufrieden seid ihr?

Rot Weiß Walldorf 2 wird sich die Meisterschaft holen. 07 Bensheim, Seckmauern, Nauheim, Bürstadt, Fürth und wir befinden sich im Abstiegskampf. Wichtig wird ein guter Start in die Rückrunde sein, dann wird sich zeigen, wer sich am Ende der Saison retten kann.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Wer steigt ab?

Nico Jäger kommt nach einem kurzen Fehltritt bei Riedrode zurück zum TSV. Auch Timo Fischer wird intern wie ein Neuzugang gesehen. Der Defensivspezialist wird nach seiner schweren Verletzung in der Wintervorbereitung wieder komplett einsteigen. Janis Breuer wird uns nach seinem Umzug leider verlassen. Auch Emirhan Yalcin, Joel Adamek und Steven Percin suchen neue Herausforderungen.

