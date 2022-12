TSV Ronsdorf trauert um Mentor Danqt Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: Die Reserve des TSV Ronsdorf ist in tiefer Trauer um ihren tödlich verunglückten Mitspieler Mentor Danqt

Der TSV Ronsdorf ist in tiefer Trauer. Am Wochenende ist Mentor Danqt, Spieler der zweiten Mannschaft, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Anteilnahme und das Mitgefühl mit den Angehörigen ist im Fußballkreis groß. Zur Unterstützung der Familie wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Der Wuppertaler Amateurfußball ist in Trauer. Viel zu früh wurde Mentor Danqt aus dem Leben gerissen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der junge Fußballer des TSV Ronsdorf bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war erst 21 Jahre alt.

"Wir drücken seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft. Mentor wird immer in unseren Gedanken und Herzen sein", schreibt der TSV in den Sozialen Medien. Die Anteilnahme unter dem Beitrag des Vereins ist riesig und geht über die Grenzen des Kreises hinaus. Um der Familie in diesen schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen, wurde für die Trauerfeier ein Spendenlink eingerichtet. Jeder kann dort einen kleinen Beitrag leisten. "Keiner ist auf das plötzliche Ereignis vorbereitet und deshalb bitten wir um Unterstützung und Hilfe. Jede einzelne Spende, jedes einzelne Verbreiten dieser Nachricht bewirkt sehr viel und bedeutet uns eine Menge", erklärt dort die Familie des Verstorbenen.

Beim TSV Ronsdorf war Danqt die ersten Schritte im Senioren-Fußball gegangen und stand in der Saison 2021/22 in 20 Partien für die Reserve des TSV in der Kreisliga A auf dem Feld. Sechs Tore erzielte der Mittelfeldspieler dabei. Auch in dieser Spielzeit gehörte er zum Personal des A-Ligisten und absolvierte neun Einsätze. Bevor er 2021 zum TSV wechselte, spielte er für den SC Velbert und Bayer Wuppertal.