TSV Röthenbach zu Hause nicht zu stoppen, SV Lonsee im 7:2-Torrausch

FC Lindenberg – SV Eglofs 3:2

Ein packendes Duell in Lindenberg begann mit einem frühen Rückstand durch Julian Kahl in der 5. Minute. Doch der FC Lindenberg fand die passende Antwort: Niclas Wucher glich in der 17. Minute aus und drehte die Partie nach der Pause mit seinem zweiten Treffer in der 55. Minute. Stefan Reutlinger schlug für Eglofs postwendend zurück (57.), doch Bastian Felder stellte in der 64. Minute den umjubelten 3:2-Endstand her.

SV Aichstetten – FC Wangen II 4:1

Der SV Aichstetten legte einen furiosen Auftritt hin. Bereits in der 3. Minute traf Timo Stölzle zur Führung, Luis Fleck erhöhte in der 15. Minute. Timo Stölzle war erneut zur Stelle und stellte mit einem Doppelpack (39., 55.) auf 4:0. Der Treffer von Daniel Wellmann in der Nachspielzeit (90.+1) war für die Gäste nur noch ein kleiner Trost.

SG Kißlegg – SGM Beuren/Rohrdorf 4:2

Marcel Schneider brachte die Gastgeber mit einem Handelfmeter in der 20. Minute in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Benno Striebel in der 28. Minute sorgte für den Ausgleich, ehe erneut Marcel Schneider vom Punkt traf – diesmal per Foulelfmeter in der 33. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Jan Dentler auf 3:1 (45.+1). Konstantin Detki brachte die Gäste noch einmal heran (74.), doch Thomas Maas machte in der 85. Minute mit dem 4:2 alles klar.

TSV Röthenbach (Allgäu) – SGM Waltershofen/Immenried 6:1

Markus Rieser war der Mann der ersten Halbzeit: In der 9. Minute eröffnete er den Torreigen, traf per Foulelfmeter zum 2:0 (17.) und erhöhte wenig später auf 3:0 (37.). In der 27. Minute hatte er sogar die Chance auf ein weiteres Tor, scheiterte jedoch mit einem Strafstoß. Die Gäste verkürzten durch Maximilian Krug (61.), doch Richard Koch stellte in der Schlussphase mit zwei Treffern (85., 90.+2) die Weichen endgültig auf Kantersieg. Oliver Knapp setzte mit dem 6:1 (90.+3) den Schlusspunkt. In der 48. Minute sah Marius Kirn von der SGM Waltershofen/Immenried die Gelb-Rote Karte.

FC Isny – SV Gebrazhofen 4:1

Florian Pausch brachte den FC Isny in der 15. Minute in Führung, ehe Moritz Marka in der 28. Minute ausglich. Ein vergebener Foulelfmeter von Valentin Kirchmann (39.) änderte nichts an der Entschlossenheit der Gastgeber: Gökhan Bayrak (49.), Feras Abo Aljedian (71.) und Nebojsa Arbutina (81.) schossen Isny zum Heimsieg. In der 89. Minute sah Florian Pausch noch die Rote Karte.

SGM Dietmanns/Hauerz – SV Amtzell 4:0

Ein souveräner Heimerfolg der SGM Dietmanns/Hauerz: Felix Guler eröffnete in der 17. Minute, Marlon Schmuck legte nur zwei Minuten später nach (19.). Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Guler in der 33. Minute auf 3:0 und machte mit dem 4:0 in der Nachspielzeit (90.+2) seinen Dreierpack perfekt.

SV Neuravensburg – TSV Ratzenried 0:2

Lange hielten die Hausherren dagegen, doch in der 58. Minute schlug Dennis Müller für den TSV Ratzenried zu. In der Schlussphase sorgte Luca Karg in der 89. Minute für die Entscheidung und besiegelte den Auswärtserfolg.