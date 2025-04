TSV Röthenbach dreht Spiel zum 5:3, SV Beuren siegt nach 0:2-Rückstand

TSG Ailingen II – SGM HENOBO 0:4

Vor 122 Zuschauern ließ die SGM HENOBO von Beginn an keine Zweifel aufkommen: Marcus Schmid brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Paul Gierer (52., 70.) und Til Späth (67.) auf 4:0 und sorgten für einen souveränen Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten.

TSV Schlachters – SV Ettenkirch 2:0

Timo Panowitz traf kurz vor der Pause zur Führung für den TSV Schlachters (45.), Sandro Schiller machte in der 85. Minute den Deckel drauf. Mit dem Heimsieg belegt der TSV den vierten Tabellenplatz – für Schlusslicht Ettenkirch bleibt die Lage prekär.

SpVgg Lindau – VfB Friedrichshafen II 1:2

Tomor Ramadani brachte die Gastgeber früh in Führung (21.), doch Friedrichshafen drehte im zweiten Durchgang die Partie: Michele Genua glich in der 55. Minute aus, Lars-Dominik Weber traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum umjubelten 2:1-Auswärtssieg.

FC Dostluk Friedrichshafen – SV Kehlen 3:1

Im Duell an der Spitze setzte sich der Tabellenführer durch. Selcuk Pakirdas traf zum Pausenstand (45.), Pietro Montano erhöhte in der 68. Minute. Zwar verkürzte Luca Rist (78.), doch Orhan Öskürci machte in der Nachspielzeit (90.+3) alles klar für Dostluk.

FV Langenargen – TSV Tettnang II 1:1

Mehmet Kerti brachte Langenargen nach 55 Minuten in Führung, doch Marvin Weiss sicherte Tettnang II in der 87. Minute zumindest einen Punkt.

TSV Eriskirch – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 0:3

Marc Reinhart war der überragende Mann des Spiels: Mit einem lupenreinen Hattrick (19., 56., 75.) sicherte er den Gästen einen verdienten Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten.

SG Argental – TSV Neukirch 2:0

Marius Späth (22.) und Justin Schmid (60.) trafen für den Tabellenzweiten, der mit dem Pflichtsieg Anschluss an Spitzenreiter Dostluk hält.