TSV Ringelai trifft auf Schlusslicht - Hält Karlsbach den Anschluss?

Am Donnerstag und Freitag steht der 23. Spieltag der A-Klasse Freyung an. Der Tabellenführer SV Haus im Wald könnte sich am Freitag bereits zum Meister krönen, ist aber auf einen Ausrutscher vom TSV Ringelai angewiesen. Der Tabellendritte SSV Hinterschmiding trifft am Donnerstag auf die SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut und will mit einem Sieg den Druck auf Ringelai weiter aufrechterhalten. Diese und alle weiteren Spiele des kommenden Spieltags nun im Überblick: