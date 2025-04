TSV Riemsloh zeigt beim SV Hellern seine Klasse

BW Schinkel - TUS Glane 1:2 (1:0)

"Wir haben die ersten Minuten leider verschlafen und geraten direkt nach drei Minuten in Rückstand. Nach einer knappen Viertelstunde haben wir das Spiel besser in den Griff bekommen. In einigen Situationen - wie einem Lattenkopfball - wäre der Ausgleich möglich gewesen. Schinkel war in einzelnen Situationen - speziell über Mervin Kalac - gefährlich. In der zweiten Halbzeit wurde unsere Überlegenheit immer deutlicher. Nach dem Ausgleich drückten wir auf der Führungstreffer, der dann in der 78. Minute fiel. Wir hätten uns den Sieg gegen personell mittlerweile sehr gebeutelte Schinkelaner einfacher machen können, wenn wir den Ball genauer und mit weniger Kontakten bewegt hätten. Gute Besserung an Tino Vilchez-Bayer von BWS, der schon früh verletzt ausgewechselt werden musste,“ lautet das Statement von Coach Frank Rehtmann (TUS Glane).

"Mit einem Traumtor von Dymo sind wir in die Partie gestartet. Kurz darauf hat sich Tino schwer am Knie verletzt und musste mit dem RTW abgeholt werden. Dementsprechend war das Spiel nur noch zweitrangig. Wir haben versucht das 1:0 zu verteidigen, was aber schwer war gegen die deutlich fitteren Jungs aus Glane. Folgerichtig ist der Ausgleich gefallen und darauf das Siegtor. Wir haben dann alles nach vorne geworfen um einen Punkt mitzunehmen. Werden kurz vor Schluss nochmal ausgekontert, wobei unser Keeper dann eine Notbremse ziehen musste, um uns noch im Spiel zu halten. Glückwunsch an Glane und vor allem gute Besserung an Tino,“ sagte uns Christopher Beßmann (BW Schinkel).