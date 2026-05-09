TSV Riemsloh verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Der TSV Riemsloh hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Erfolg gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich zuhause mit 3:1 gegen den SSC Dodesheide durch und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Punkte – bei einer Partie weniger als die direkte Konkurrenz.

Dabei erwischten die Gastgeber einen optimalen Start. Fabian Flick brachte den TSV Riemsloh früh in Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch umgehend: Peter Rios erzielte nahezu postwendend den Ausgleich zum 1:1 für den SSC Dodesheide.

In der Folge bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spielgeschehen, konnten ihre optische Überlegenheit jedoch nicht in weitere Treffer ummünzen. Kurz nach Wiederbeginn verpasste Dodesheide bei einem Pfostenschuss die erneute Führung.

Mit zunehmender Spieldauer gewann der TSV Riemsloh die Kontrolle über die Partie. Rund 20 Minuten vor Schluss brachte Noah Werges die Gastgeber erneut in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Torjäger Jannik Welkener mit seinem neunten Saisontor schließlich für die Entscheidung und den viel umjubelten 3:1-Endstand.

Riemslohs Trainer Thomas Falke sprach anschließend von einer „super Antwort“ auf die vorherige Niederlage gegen Georgsmarienhütte und einem „absolut verdienten Sieg“. Nach dem frühen Ausgleich habe seine Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit in allen Belangen überzeugt, auch wenn mehrere klare Torchancen ungenutzt geblieben seien.