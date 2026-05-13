TSV Riemsloh verliert wichtiges Spiel im Abstiegskampf

– Foto: Martin Lührmann, Karl-Hei

Der TSV Riemsloh hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den SV Bad Laer unterlag die Mannschaft mit 0:2 und reist nun am kommenden Sonntag zum richtungsweisenden Duell beim ebenfalls abstiegsgefährdeten, zuletzt aber formstarken SC Glandorf. Bad Laer festigte durch den Auswärtssieg seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung. Nach einer gelungenen Vorarbeit von Maximilian Tellkamp traf Benno Wille zum 1:0 für den SV Bad Laer. In der Folge bemühte sich der TSV Riemsloh um den Ausgleich, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Nach rund einer halben Stunde musste der Gastgeber den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive erhöhte Jannik Tepe mit seinem neunten Saisontor auf 2:0 für die Gäste.

„Den Sieg haben wir uns heute über die erste Halbzeit absolut verdient. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff und haben sehr gut gespielt. Zweite Halbzeit war es dann eher klassische Verwaltung und wir mussten uns defensiv noch einmal wehren, aber alles im Rahmen. Kompliment ans Team, definitiv ein verdienter Sieg“, sagte Bad-Laer-Trainer Michael Mentrup nach der Partie.

Eine unnötige und vor allem vermeidbare Niederlage. Mit der ersten Chance im Spiel lagen wir mit mit 0:1 zurück und verpassen im Anschluss und auch im Laufe der ersten Halbzeit mehrmals den Ausgleich. Das 0:2 war dann ein absolutes Kacktor und mit dieser Riesenhypothek gingen wir in die zweite Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir gut im Spiel hatten die volle Kontrolle und hatten mehrmals die Möglichkeit zum Anschluss. Aber zum einen scheiterten wir an uns selbst dann an dem Gegner und dann an fraglich abseits Entscheidungen, die zum Tor führten. Am Ende haben wir null Punkte heute mitgenommen und wer gewinnt hat recht und es dann auch verdient. Nun geht der Blick auf Sonntag zum absoluten Abstieg Knaller und dieses Spiel wollen wir dann wieder erfolgreich bestreiten.