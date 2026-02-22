TSV Riemsloh überrascht den FCR 09 Bramsche

– Foto: Detlev Drobeck, Malte Wöh

Einen überraschenden und im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtigen 3:2-Auswärtssieg feierte der TSV Riemsloh im ersten Meisterschaftsspiel in der Bezirksliga des neuen Jahres beim FCR 09 Bramsche.

Nach einer halben Stunde brachte Elias Wolf den Gastgeber mit 1:0 in Führung, aber den Gästen gelang postwendend durch Jan-Luca Beckmann der 1:1-Ausgleich.

In der Folge verpassten die Gäste eine mögliche Führung.

Nach Wiederanpfiff drückte der Gastgeber, aber die effektiven Gäste gingen nach einer Stunde Spielzeit durch einen Distanzschuss von Fabian Flick in Führung. Elias Wolf konnte mit seinem zweiten Treffer zwar eine Viertelstunde vor dem Ende den 2:2-Ausgleich erzielen, aber nur wenige Minuten später gelang Fabian Flick mit seinem zweiten Tor der Siegtreffer am Ende aufgrund seiner enormen Effektivität eine nicht unverdienter Auswärtssieg.