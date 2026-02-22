Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Riemsloh überrascht den FCR 09 Bramsche
Wichtiger Auswärtssieg im Bezirksliga Abstiegskampf
Einen überraschenden und im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtigen 3:2-Auswärtssieg feierte der TSV Riemsloh im ersten Meisterschaftsspiel in der Bezirksliga des neuen Jahres beim FCR 09 Bramsche.
Nach einer halben Stunde brachte Elias Wolf den Gastgeber mit 1:0 in Führung, aber den Gästen gelang postwendend durch Jan-Luca Beckmann der 1:1-Ausgleich.
In der Folge verpassten die Gäste eine mögliche Führung.
Traf doppelt für FCR Bramsche - Elias Wolf - – Foto: Fupa
Nach Wiederanpfiff drückte der Gastgeber, aber die effektiven Gäste gingen nach einer Stunde Spielzeit durch einen Distanzschuss von Fabian Flick in Führung. Elias Wolf konnte mit seinem zweiten Treffer zwar eine Viertelstunde vor dem Ende den 2:2-Ausgleich erzielen, aber nur wenige Minuten später gelang Fabian Flick mit seinem zweiten Tor der Siegtreffer am Ende aufgrund seiner enormen Effektivität eine nicht unverdienter Auswärtssieg.
Fabian Flick - Doppelpack für den TSV Riemsloh – Foto: Fupa
"Der Rückrundenauftakt ist für uns sehr enttäuschend verlaufen. Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und haben uns zahlreiche Großchancen herausgespielt, diese jedoch nicht konsequent genutzt. Riemsloh war dagegen brutal effektiv vor dem Tor und hat mit großem Einsatz und Kampfgeist überzeugt,“ sagte uns Trainer Marc Filip (FCR Bramsche) nach dem Spiel.
"Ein unerwarteter Auswärtssieg dank Effizienz, Wille und Bereitschaft. Bramsche war spielbestimmend, feldüberlegen und hatte vor allem in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten. Man merkte aber beiden Mannschaften an, das Fußballspielen in den letzten Wochen einfach nicht möglich war. Kurz zusammengefasst: Effizienz schlägt Feldüberlegenheit, freute sich der Trainer des TSV Riemsloh - Thomas Falke - über den wichtigen Auswärtssieg im Aufsteigerduell beim FCR 09 Bramsche.
Der TSV Riemsloh spielt am kommenden Samstag um 18.00 Uhr im Derby beim SC Melle 03 II. Der FCR Bramsche spielt am nächsten Sonntag um 15.00 Uhr bei Viktoria Gmhütte.