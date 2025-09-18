TSV Riemsloh sonnt sich auf Platz elf

Die frühe Führung durch Jannik Welkner konnte Tim von dem Brinke mit seinem Tor kurz vor der Pause zum 1:1 ausgleichen. Direkt nach Pause brachte Nils Köchy die Gäste erneut in Führung. Aber die Führung hielt nicht lange. Jonas Finke sorgte für den fast postwendenden Ausgleich. Auf die dritte Führung der Gäste zum 3:2 durch Timo Strothmann fand der SV Quitt Ankum in dem Spiel keine Antwort mehr und musste eine bittere Heimniederlage hinnehmen.

"Nach Sonntag ein erfreuliches Ergebnis für uns. Das Spiel gestaltete sich in den kompletten 90 Minuten als gleichwertig. Beide Mannschaften hatten gute Phasen im Spiel und hätten zu jederzeit das Spiel auf ihre Seite bringen können. In der ersten Halbzeit gingen wir mit unserer ersten Chance in Führung haben dann gut verteidigt und zwei klare Möglichkeiten leider ausgelassen. Sonst hätten wir durchaus höher führen können, was aber nicht verdient gewesen wäre aufgrund des Spielverlauf. Der Ausgleich fiel dann 10 Minuten vor der Halbzeit auch grundsätzlich verdient. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch wieder die ersten Minuten auf unserer Seite gehen auch verdient in Führung. Dann kam Ankum immer besser ins Spiel, hat auch verdient den Ausgleich gemacht und hat dann noch Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Die Phase haben wir gut überstanden und setzten 10 Minuten vor Schluss das drei zu eins. Glückwunsch an meine Truppe. In Ankum ist es nicht leicht zu gewinnen. Robuste Truppe viel Regen Wind Zuschauer aber das haben wir alles gut angenommen,“ meinte Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).