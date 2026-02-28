TSV Riemsloh siegt im Meller Derby

Fupa-Archiv-Foto -. – Foto: Cedric Siefker

Nach dem überraschenden Sieg vor einer Woche beim FCR 09 Bramsche setzte der TSV Riemsloh im Bezirksliga-Abstiegskampf noch einen drauf und gewann am Samstagabend das Derby beim SC Melle 03 II mit 2:0 Toren und verschafft sich Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel gelang Tobias Hoffmann nach feiner Vorarbeit von Stephan Bismar nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit die 1:0 Führung für den TSV Riemsloh. Kurz nach Wiederanpfiff ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels. Fabian Flick wurde im Meller Strafraum gefoult. Schiedsrichter Nico Krone entschied auf Strafstoß für die Gäste und zeigte dem Meller Malte Hergehold eine gelb-rote Karte.

Jannik Welkener verwandelte den Strafstoß unhaltbar zum 2:0 für den TSV Riemsloh. In der Folge drückte der Gastgeber zwar in Unterzahl auf den Anschlußtreffer, allerdings ohne Erfolg. Am Ende ein verdienter Sieg für die Gäste.

"Es war heute ein absolut verdienter Sieg meiner Truppe. Wir waren bis zum 2-0 die spielbestimmende und vor allem die bessere Mannschaft. Nach dem 2-0 allerdings haben wir mehrere Gänge zurück geschaltet und unverständlicher Weise dem SC Melle 03 II den Ball überlassen. Am Ende konnte Melle außer einer verunglückten Flanke für keine Gefahr sorgen," sagte uns Trainer Thomas Falke nach dem Spiel.