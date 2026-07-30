TSV Riemsloh setzt auf den eigenen Nachwuchs

Neu im Bezirksliga-Team des TSV Riemsloh - Sven Volkmer – Foto: Fupa

Der nächste Neuzugang kommt aus den eigenen Reihen: Zur kommenden Saison verstärkt der 21-jährige Mittelfeldspieler Sven den Kader der ersten Mannschaft des Vereins.

Sven wechselt aus der zweiten Mannschaft in das Team der Ersten und belohnt sich damit für seine kontinuierliche Entwicklung und seine starken Leistungen. Der Rechtsfuß bringt Dynamik, Einsatzbereitschaft und Spielverständnis mit und soll künftig im Mittelfeld für neue Impulse sorgen.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Sven in der Jugend des SC Melle, wo er die Grundlagen für seine weitere Entwicklung legte. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Laufbahn – der Sprung in die erste Mannschaft.