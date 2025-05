TSV Riemsloh macht den Titel perfekt!!

Es war ein rassiges und stark umkämpftes Spiel in dem die Gäste nach einer halben Stunde durch Fabian Flick in Führung gingen. Der Gastgeber blieb keine Antwort schuldig und erzielte prompt durch Oliver Hemken to Krax den 1:1-Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Fabian Flick sein Team durch einen verwandelten berechtigten Strafstoß erneut in Führung. Mit Wiederanpfiff verpasste Fabian Flick bei einem Alu-Treffer knapp sein drittes Tor. Der in Abstiegsgefahr schwebende VFR Voxtrup II erzielte nach einer Stunde Spielzeit durch Alexander Starkmann den nicht unverdienten Ausgleichstreffer. Am Ende herrschte grenzenloser Jubel bei den Gästen, die an der Wasserwerkstrasse ihren Aufstieg feiern konnten.

Die Stimme zum Spiel: