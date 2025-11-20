TSV Riemsloh gewinnt wichtiges Kellerduell

– Foto: Detlev Drobeck

Im Kellerduell der Bezirksliga gewann TSV Riemsloh mit 2:0 gegen den SV Alfhausen und konnte die Abstiegsplätze verlassen. Beide Teams sind Aufsteiger und kämpfen um den Klassenerhalt.

Der Gastgeber war bei schwierigen Bodenverhältnissen von Beginn an tonangebend und ging nach einer halben Stund Spielzeit durch den fünften Saisontreffer von Jannik Welkener in Führung. Kurz vor der Pause ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels, als der Alfhausener Mittelfeldspieler Johannis Knüppe eine rote Karte kassierte. In Überzahl lies Riemsloh nicht mehr viel zu und erzielte nach einer Stunde Spielzeit durch Noah Werges den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand. Der Gastgeber sprang durch den Erfolg wieder knapp über den Strich.

Trafen zum 2:0-Sieg für TSV Riemsloh N. Werges u. J. Welkener – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: