TSV Riemsloh gewinnt wichtiges Kellerduell

Im Kellerduell der Bezirksliga gewann TSV Riemsloh mit 2:0 gegen den SV Alfhausen und konnte die Abstiegsplätze verlassen. Beide Teams sind Aufsteiger und kämpfen um den Klassenerhalt.
Der Gastgeber war bei schwierigen Bodenverhältnissen von Beginn an tonangebend und ging nach einer halben Stund Spielzeit durch den fünften Saisontreffer von Jannik Welkener in Führung. Kurz vor der Pause ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels, als der Alfhausener Mittelfeldspieler Johannis Knüppe eine rote Karte kassierte. In Überzahl lies Riemsloh nicht mehr viel zu und erzielte nach einer Stunde Spielzeit durch Noah Werges den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand. Der Gastgeber sprang durch den Erfolg wieder knapp über den Strich.
Die Stimmen zum Spiel:
Ein absolut verdienter und ungefährdeter Sieg, auch wenn das Wetter uns kurz vor Anpfiff mitgespielt hat und der Platz in einem sehr schlechten Zustand war, haben wir dieses Spiel gut angenommen und wie erwähnt, verdient gewonnen. Nach der roten Karte waren wir komplett spielbestimmend und hatten einige gute Möglichkeiten. Nach dem 2:0 haben wir dann etwas das Tempo raus genommen aber ohne den Gegner stark zu machen," lautete das Statement von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).