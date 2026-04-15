TSV Riemsloh gewinnt Kellerduell in Hagen

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Im direkten Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften der Bezirksliga hat sich der TSV Riemsloh mit 3:2 beim Hagener SV durchgesetzt. Durch den Auswärtserfolg festigten die Gäste ihren Nichtabstiegsplatz und liegen nun zwei Punkte vor der Gefahrenzone – bei drei Spielen weniger. Der Hagener SV hingegen bleibt unter dem Strich und weist drei Punkte Rückstand auf Rang 13 auf.

Die Partie begann verhalten, beide Teams agierten zunächst abwartend und darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Die frühe Führung für Riemsloh resultierte aus einem Foulelfmeter: Yannick Wegener verwandelte sicher, nachdem Stefan Bismar im Strafraum zu Fall gebracht worden war. In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Die beste Gelegenheit für Hagen in der ersten Hälfte vergab Luca Kleine Heitmeyer, der an Torhüter Lennart Grüter scheiterte. Kurz vor der Pause erhöhte Jannis Eickhoff nach Vorarbeit von Brune auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Hagener SV deutlich verbessert. Die Mannschaft von Trainer Mathias Lührmann setzte den Gegner früh unter Druck und wurde belohnt: Til Engelmeyer erzielte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack und glich die Partie zum 2:2 aus.