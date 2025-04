TSV Riemsloh gewinnt im Topspiel gegen VFL Kloster Oesede

Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh) sagte uns nach dem Spiel:

"Wir haben ein intensives Spiel verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass beide Mannschaften nicht den ersten Fehler machen wollten. Es war taktisch und von der Disziplin her ein sehr gutes Kreisliga Spiel zweier starker Mannschaften. Dennoch muss ich sagen, dass vor allem die erste Halbzeit der TSV präsenter war. Kurz vor dem Tor hatten wir durch Fabian Flick eine sehr gute Möglichkeit, schon in Führung zu gehen. Er scheiterte allerdings an dem guten Torwart Redzewski. Kurz danach sind wir dann in Führung gegangen. Das völlig verdient und es war auch ein verdiente Halbzeit Führung. Nach der Halbzeit hatten wir direkt Spannung im Spiel und sind durch einen glücklichen Elfmeter von Matthis Welkener

Matthis Welkener traf doppelt für den TSV Riemsloh – Foto: FUPA

mit 2-0 in Führung in gegangen. Das Eigentor spielte nicht den Spielverlauf wieder, aber ab ab dem Zeitpunkt hatten wir einen offenen Schlagabtausch. Wir konnten nach jedem Gegentor eine passende Antwort liefern und haben am Ende mit 4:2 verdient gewonnen. Michael wünsche ich für die restlichen Spiele alles Gute."