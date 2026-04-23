TSV Riemsloh gelingt Überraschungserfolg gegen TUS Berge

m richtungsweisenden Spiel der Bezirksliga konnte der TSV Riemsloh einen 2:1-Heimsieg gegen den TUS Berge verbuchen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Für die Gäste aus Berge bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Meisterrennen: Der Rückstand auf Tabellenführer BW Hollage beträgt nun 14 Punkte.
Die Partie begann sehr dynamisch, wobei der TUS Berge durch Torjäger Pascal Gerdes früh in Führung ging. Beide Mannschaften hatten anschließend mehrere Chancen, bevor Stephan Bismar kurz vor der Pause den Ausgleich für Riemsloh erzielte. In der 60. Minute brachte Tobias Hoffmann nach Vorlage von Hendrik Brune den Gastgeber schließlich in Führung, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.
TSV-Trainer Thomas Falke zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „In den ersten 20 Minuten hatten wir enorme Probleme gegen Berge, dann kamen wir besser ins Spiel und erzielten kurz vor der Halbzeit den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit dominierten wir das Spiel und hatten gute Chancen, den Sieg früher zu sichern.“
TUS-Trainer Rene Wolting räumte die Überlegenheit des Gegners ein: „Verdiente Niederlage in Riemsloh nach Führung. Die Mannschaft, die es wirklich wollte, hat heute gewonnen. Glückwunsch.“
Mit diesem Ergebnis bleibt der TSV Riemsloh im Abstiegskampf handlungsfähig, während der TUS Berge nun deutlicher als zuvor auf die Verfolgerrolle im Meisterrennen angewiesen ist.