TSV Riemsloh gelingt Überraschungserfolg gegen TUS Berge Wichtiger Sieg im Abstiegskampf - Berges Meisterträume geraten ins Stocken von Michael Eggert · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

m richtungsweisenden Spiel der Bezirksliga konnte der TSV Riemsloh einen 2:1-Heimsieg gegen den TUS Berge verbuchen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Für die Gäste aus Berge bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Meisterrennen: Der Rückstand auf Tabellenführer BW Hollage beträgt nun 14 Punkte.

Die Partie begann sehr dynamisch, wobei der TUS Berge durch Torjäger Pascal Gerdes früh in Führung ging. Beide Mannschaften hatten anschließend mehrere Chancen, bevor Stephan Bismar kurz vor der Pause den Ausgleich für Riemsloh erzielte. In der 60. Minute brachte Tobias Hoffmann nach Vorlage von Hendrik Brune den Gastgeber schließlich in Führung, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Tobias Hoffmann gelang der Siegtreffer für den TSV Riemsloh – Foto: Fupa

TSV-Trainer Thomas Falke zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „In den ersten 20 Minuten hatten wir enorme Probleme gegen Berge, dann kamen wir besser ins Spiel und erzielten kurz vor der Halbzeit den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit dominierten wir das Spiel und hatten gute Chancen, den Sieg früher zu sichern.“