TSV Riemsloh feiert ersten Saisonsieg

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Aufsteiger TSV Riemsloh mit 3:0 gegen den Hagener SV und feierte den ersten Sieg in der neuen Saison.

Der Gastgeber war klar spielbestimmend und legte kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag durch Fabian Flick und Jannik Welkener eine verdiente 2:0-Führung vor. Nach einer Stunde Spielzeit scheiterte Fabian Flick zwar mit einem Strafstoß am Hagener Torhüter Mathias Ksionzek, baute aber zehn Minuten späte mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 3:0 aus. Am Ende siegte der Gastgeber verdient.

Es war nicht der Spieltag des Hagener SV. Das es die Mannschaft viel besser kann hat sie vor zwei Tagen bei der 3:4-Niederlage n.E. im Bezirkspokal gegen den Landesligisten SC Melle gezeigt.

"Ein absolut verdienter Heimsieg. Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft und haben es versäumt, zwischen der 20. und 30. Minute unsere guten Möglichkeiten auszuspielen. Die zwei Tore in der ersten Halbzeit taten uns richtig gut und spiegelte auch die erste Halbzeit wieder. In der zweiten Halbzeit haben wir es routiniert zu Ende gespielt ein Elfmeter verschossen und noch gute zwei Möglichkeiten liegen gelassen. Am Ende haben wir auch in der Höhe verdient drei zu null gewonnen," sagte uns Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).

"Erstmal Glückwunsch an den TSV Riemsloh. Die etwas glücklichere und reifere Mannschaft hat heute gewonnen. Bei uns ist heute nichts zusammen gelaufen. Unsere Jungs hatten noch schwere Beine vom Pokalfight am Mittwoch gegen den SC Melle 03. Wir waren auch personell etwas gebeutelt. Es war ein gebrauchter Tag von uns. Riemsloh hat verdient gewonnen, aber etwas zu hoch," sagte uns Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV).