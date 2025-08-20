TSV Riemsloh feiert Derby-Sieg

Die Gäste waren über die gesamte Dauer spielbestimmend und hatte die besseren Tormöglichkeiten. Aber der TSV Riemsloh nutzte seine erste klare Tormöglichkeit durch Nils Köchy zur frühen Führung. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit konnte Jannik Althof auf Vorarbeit von Nils Köchy die Führung auf 2:0 ausbauen. Aufgrund der eiskalten Chancenverwertung geht der Sieg des TSV Riemsloh in Ordnung.

„Ein unverhoffter aber auch verdienter Derby Sieg gegen Gesmold. Zwar hatten wir in den 90 Minuten gefühlt 30% Ballbesitz, konnten aber vor allem in der ersten Halbzeit einige gefährliche Nadelstiche setzen. Einer davon führte auch dann zum 1-0 Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Gesmold hatte viel Ballbesitz aber ohne wirklich gefährlich zu werden. Einen Kopfball, welchen unser Torwart gegen die Latte lenkt, war die einzige gefährliche Aktion in der zweiten Halbzeit. Durch einen Abstimmungsfehler in der Gesmolder Hintermannschaft konnten wir das Ergebnis auf 2:0 stellen.. Glückwunsch an mein Team für diese konzentrierte taktische Mannschaftsleistung,“ freute sich Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh) über den Derby-Sieg.