TSV Riemsloh 0:0 gegen SuS Buer

Die Stimmen zum Spiel:

"Es ist ein verdientes Unentschieden. In der ersten Halbzeit waren wir von Beginn an die bessere Mannschaft, hatten viel Ballkontrolle, Ballbesitz und auch gute Aktionen nach vorne. In den ersten 30 Minuten hatten wir zwei wirklich sehr gute Möglichkeiten um in Führung zu gehen, die wir leider nicht genutzt haben. Und kurz vor der Pause hatten wir bei einem Pfostenschuss Glück nicht in Rückstand zu geraten. In der zweiten Halbzeit war der SuS Buer besser im Spiel. Sie haben offensiver verteidigt und hatten auch einige Abschlüsse aus der Ferne. In der zweiten Halbzeit haben wir uns nicht wie ein Meister präsentiert, sondern hatten einfach den Mut verloren, nach vorne Fußball zu spielen. Kaum Laufbereitschaft, viele Fehlpässe, viele Stockfehler und einfach unnötige Ballverluste waren dann das Ergebnis. Das positive heute war, dass wir nicht verloren haben und defensiv recht stabil standen," lautet das Statement von Trainer Thomas Falke (TSV Riemloh).