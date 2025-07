TSV Riedlingen: "Wir müssen nun den Schalter wieder umlegen"

Nach starker Qualifikationsrunde und sicherem Klassenerhalt verlor der TSV Riedlingen im Frühjahr an Spannung. Für die neue Saison in der Landesliga, Staffel 4, setzt Trainer Raphael Sontheimer auf taktische Weiterentwicklung.

Licht und Schatten im Saisonverlauf

Die vergangene Saison des TSV Riedlingen in der Landesliga, Staffel 4, verlief zweigeteilt. Während in der Qualifikationsrunde vieles funktionierte und das Team souverän die Aufstiegsrunde erreichte, blieb im weiteren Saisonverlauf die erhoffte Konstanz aus. Trainer Raphael Sontheimer zieht daher ein gemischtes Fazit: „Mit der Qualirunde und dem Erreichen der Aufstiegsrunde sowie dem vorzeitigen Klassenerhalt bin ich sehr zufrieden, ebenso mit dem Erreichen des Viertelfinales im WFV-Pokal. Allerdings konnten wir im neuen Jahr nicht mehr an unsere Leistungen anknüpfen.“