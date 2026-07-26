TSV Riedlingen gewinnt den Bussenpokal in dramatischem Finale

– Foto: Dieter Frank

Der Bussenpokal hat am heutigen Sonntag seinen hochdramatischen und emotionalen Höhepunkt gefunden. In umkämpften Platzierungsspielen setzten sich der FV Bad Saulgau 04 im Spiel um Platz fünf, die Sportfreunde Hundersingen in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen im Spiel um Platz drei und schließlich der TSV Riedlingen im Finale als Turniersieger durch.

Knapper Erfolg im Spiel um Platz fünf

In der ersten Partie des Finaltages standen sich im Spiel um Platz fünf der FV Bad Saulgau 04 und die SGM Altshausen/Ebenweiler gegenüber. In einer intensiven Begegnung behielt der FV Bad Saulgau 04 die Oberhand und sicherte sich mit einem 2:1-Erfolg den fünften Rang des Turniers, während die SGM Altshausen/Ebenweiler das Nachsehen hatte.

Krimi im Elfmeterschießen um Platz drei

Eine Entscheidung voller Dynamik und Dramatik fiel im Spiel um Platz drei zwischen den Sportfreunden Hundersingen und dem FV Bad Schussenried, das die Sportfreunde mit 6:5 nach Elfmeterschießen für sich entschieden. Yanik Störkle brachte Hundersingen in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Marcel Liebhardt in der 50. Minute für den FV Bad Schussenried zum 1:1 ausglich. Im anschließenden Elfmeterschießen verwandelte Patrick Buck zum 2:1 für Hundersingen, woraufhin Stephen Liebhardt für Bad Schussenried zum 2:2 nachzog. Beniamino Fellini erzielte die 3:2-Führung, ehe der Ausgleich zum 3:3 folgte. Jochen Gulde brachte Hundersingen mit 4:3 in Front, doch Marcel Liebhardt glich zum 4:4 aus. Beniamino Fellini traf im Anschluss zum 5:4, worauf Bad Schussenried wieder zum 5:5 ausgleichen konnte. Den entscheidenden Treffer zum 6:5-Endstand setzte schließlich Jochen Gulde im Elfmeterschießen.

Dramatisches Finale sichert Riedlingen den Pokal

Das Finale zwischen der SGM Ertingen/Binzwangen und dem TSV Riedlingen entwickelte sich zu einem packenden Schlagabtausch, den der TSV Riedlingen mit 3:2 für sich entschied. Johannes Jäggle brachte die SGM Ertingen/Binzwangen in der 24. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Finn Scheit in der 43. Minute der Ausgleich zum 1:1 für Riedlingen. Nach dem Seitenwechsel brachte René Recker die SGM Ertingen/Binzwangen in der 59. Minute erneut mit 2:1 in Front. In einer hochemotionalen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Pascal Schoppenhauer glich in der 60.+3 Minute zum 2:2 aus, ehe Dennis Altergot in der 60.+11 Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3-Endstand erzielte und dem TSV Riedlingen den begehrten Bussenpokal sicherte.