– Foto: Andreas Santner

TSV Riedlingen – FC Albstadt 1:1 (0:1) Altergot hat das letzte Wort

…und sichert den Rothosen in letzter Sekunde einen wichtigen Punkt, auch für die Moral. Nach der Niederlage in Eschach, die man sich selbst zuzuschreiben hatte, war das Team von TSV-Coach Markus Keller zum Punkten verdammt. Aber auch die Albstädter strotzten nicht vor Selbstvertrauen und so sahen die 220 Zuschauer im Donaustadion ein Spiel auf ganz tiefem Boden, bei dem beide Teams eher auf Torsicherung aus waren.



Die ersten 15 Minuten bestimmten die Rothosen. Zwei schön herausgespielte Angriffe über die rechte Siefert-Seite wurden im letzten Augenblick von einem Albstädter Abwehrbein zur Ecke geklärt. Danach befreiten sich die spielstarken Gäste zusehends, kamen aber ebenfalls nicht gefährlich zum Abschluss. So neutralisierten sich beide Mannschaften im weiteren Verlauf des Spiels. Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber Glück, als der Ball nach einem Querpass von rechts zwei Meter frei vor dem Tor lag, doch Stefan Hermanutz sich reaktionsschnell auf das Leder warf. Im Gegenzug stand Dennis Altergot wohl einen Hauch im Abseits, so dass sein feiner Lupfer ins Netz keine Anerkennung fand. Der Führungstreffer der Gäste sorgte für Ernüchterung im TSV-Lager und der Ostkurve: Nach einer abgewehrten Ecke kam die erneute Flanke punktgenau auf den Kopf von Hotz am langen Pfosten, der keine Mühe hatte zum 0:1 einzunicken (40. Minute). In der zweiten Halbzeit ließen sich die Gäste unverständlicherweise immer tiefer fallen und ließen die Rothosen anrennen. Dann überschlugen sich die Ereignisse, nur nicht in den jeweiligen Strafräumen, sondern nach teilweise unnötigen Fouls im Mittelfeld. So sahen innerhalb von 6 Minuten zunächst die Gästespieler Bentele und Alijai die gelb/rote Karte, gefolgt von TSV-Abwehrass Sontheimer, der mit der Entscheidung sichtlich nicht einverstanden war. Dann verpufften zwei Freistöße von Ragg und Altergot aus aussichtsreicher Distanz, bevor TSV-Keeper Hermanutz sein ganzes Können aufbieten musste und einen gefährlichen Ball über den Querbalken zu lenken. Durch einen schönen Steilpass von Früh wurde Schoppenhauer auf die Reise geschickt. Der Ball landete im Tor. Anschließend entschied das Schiedsrichtergespann aber auf Abseits. Eine sehr fragwürdige Entscheidung. Ein Schuss von Dominik Früh wurde geblockt und so schwand in der Ostkurve bereits die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Doch eine schön herausgespielter Angriff über die linke Seite brachte doch noch den ersehnten Punktgewinn: der eingewechselte Felix Schmid schickte Pascal Schoppenhauer, der mit einem sehenswerten Flankenball den eingelaufenen Dennis Altergot mustergültig bediente und dieser den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen jagte – 1:1 (90+3).

Bereits am kommenden Samstag empfängt die Keller-Elf den FC Ostrach im heimischen Donaustadion zum Derby als Auftakt in die Rückrunde. Tore: 0:1 - Armin Hotz (40. min) 1:1 - Dennis Altergot (90. min)