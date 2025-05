TSV Riederich verlängert mit Volker Joos und vermeldet Transfercoup!

Die aktuelle B-Liga Saison läuft unter Kommandogeber Joos sehr gut, man hat sich zu Beginn der Rückrunde bisher gut gezeigt und hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Auch wenn ein Aufstieg in die A-Liga nicht mehr ganz so wahrscheinlich ist – auf den Relegationsplatz wären es immerhin 8 Punkte, bei noch 5 Spieltagen, ist der TSV überzeugt, dass Volker Joos und Samuele Cutruneo großartige Arbeit leisten. Auch Eugen Wackenhut, der bisher den Co-Trainerposten inne hatte bleibt dem TSV erhalten. Eugen wird der Mannschaft weiter mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten auf dem Platz weiterhelfen. Den Co-Trainerposten gibt er für die kommende Saison komplett an Samuele Cutruneo ab.

In seiner zweiten Saison bei den Heidekickern haben es Volker, Eugen und Samu geschafft, den Umbruch nach zwei Abstiegen einzuleiten und viele junge Spieler fit für den aktiven Bereich zu machen. Das Team ist gut zusammengewachsen und alle Spieler profitieren von der immensen Erfahrung des ehemaligen SSV Reutlingen-Akteurs und der guten Zusammenarbeit mit Samuele Cutruneo auf und neben dem Platz. Auch mit einigen Kurzeinsätzen bringt Volker Joos noch mal mehr Qualität in die Mannschaft und die Spieler können so noch besser von Volkers Spielverständnis lernen.

Auch Volker fühlt sich in Riederich wohl und will seine angefangene Arbeit gerne weiterführen. So erzielte man in den sehr guten Gesprächen auch schnell Einigung über die Verlängerung – auch unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison. Volker und Samu funktionieren ja schon seit einiger Zeit sehr gut beim TSV und wollen hier im nächsten Jahr auf jeden Fall weiter erfolgreich sein. Daher wird hier auch schon an der Kaderplanung für nächstes Jahr gearbeitet. Dazu können wir an dieser Stelle gleich einen Transfercoup verkünden. Mit Justin Ezewele vom TSV Grafenberg konnten wir einen Stürmer verpflichten, der optimal in das Konzept des TSV Riederich passt. Ein treffsicherer Spieler, der die vakante Stürmerstelle der letzten Jahre besetzen wird und unsere Offensive weiter verstärken wird.