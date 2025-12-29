TSV Richen und der Kampf um den Klassenerhalt

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der TSV Richen. Zum Dieburger A-Ligisten hat uns Marius Trautmann, Trainer der ersten Mannschaft beim TSV, folgende Informationen übermittelt.

"Trotz der sportlich schwierigen Situation ist die Stimmung sehr gut. Der Auswärtssieg im letzten Spiel in Klingen und die Art und Weise wie dieser Zustande gekommen ist, lassen uns mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Zusammengefasst kann man sagen, dass momentan so ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht."

Wie ist die Stimmung nach Abschluß der Hinrunde?

"Die Vorbereitung und der Saisonauftakt liefen, trotz des sehr kleinen Kaders, sehr gut. Mit guten Ergebnissen in der Vorbereitung und dem Pokalsieg gegen den klassenhöheren FV Epperthausen hatten wir zu Rundenbeginn ein gutes Gefühl. Leider kamen im Verlauf der Hinrunde schwere Verletzungen von Stammspielern hinzu, Schlüsselspieler standen mehrere Wochen aufgrund von beispielsweise Auslandsaufenthalten unerwartet nicht zur Verfügung und man musste sich aufgrund von internen Unstimmigkeiten von zwei Stammspielern trennen. Dies verkleinerte den Kader nochmals und führte dazu, dass Spieler der zweiten Mannschaft bei der Ersten regelmäßig aushelfen mussten. Zusätzlich schmerzen die Abgänge von Osman Abravci und Woosang Kwon vor der Runde sehr, die beide zusammen in der Vorsaison 30 Tore erzielten.

Gut lief, dass die Mannschaft trotz des kleinen Kaders noch enger zusammengerückt ist. Es hat sich ein guter Zusammenhalt im Team entwicklelt und jeder kommt gerne ins Training. Außerdem konnte man Spieler in der Ersten integrieren und weiterentwickeln, die in der Vergangenheit eher in der B-Liga bzw. der C-Liga gespielt hatten. Ebenfalls haben sich die beiden A-Jugendlichen sehr gut weiterentwickelt und konnten viel Spielpraxis in der ersten Mannschaft sammeln, was auch die zukünftige Philosophie des Vereins sein wird."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Ja, es gibt Veränderungen. Hinzugekommen sind zum Ende der Hinrunde Akin Korkmaz (Elsava Elsenfeld) und Ethan Hewitt (Cambridge, UK). Zusätzlich wird im Winter Atakan Karadag (FSV Groß-Zimmern), Alexandr Schmell (Moldawien), Marvin Bosse (Schlierbach) und Elias Knoess (Zweitspielrecht A-Jugend JFV Groß-Umstadt) zu uns wechseln. Verlassen werden uns Lucas Soares, Shawn Klotsch und Noah Seibert."

Was sind die Ziele in der Rückrunde?

"Das Ziel in der Rückrunde ist ganz klar der Klassenerhalt."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Die Meisterschaft werden die ersten vier Teams unter sich ausmachen, wobei Ueberau aufrund der hohen individuellen Qualität wohl zu favorisieren ist. Die junge Mannschaft aus Klein-Umstadt hat uns mit tollem Offensivfußball und hohem Tempo allerdings auch beeindruckt und könnte ein Wörtchen mitreden. Darüber wer absteigt möchten wir nicht spekulieren."

