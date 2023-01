TSV Richen trennt sich von Coach Türkgülsün Zusammenarbeit aus sportlichen Gründen beendet +++ TSV strebt interne Lösung an

In einer Mitteilung verkündete TSV Richen-Abteilungsleiter Harald Hugo, dass die sportliche Leitung nach einer vereinsinternen Hinrundenbesprechung zu dem dem Entschluss kam, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach Muharrem Türkgülsün noch in der Winterpause beenden. Türkgülsün war erst zu Saisonbeginn nach Richen gewechselt und belegte mit dem TSV zur Winterpause Platz neun in der Kreisliga A Dieburg. In der Mitteilung bedankt sich Hugo bei Türkgülsün und betont, dass die Entscheidung ausschließlich aus sportlichen Gründen und nach reiflicher Überlegung in den Vereinsgremien gefallen sei.