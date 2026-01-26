TSV Reuth und SV Kulmain zur Winterpause im Soll

Nächster Teil unseres Rückblicks auf die Kreisliga Nord, nach den Höhen des Klassements sind wir im "ruhigen Fahrwasser" der Tabelle angekommen, dort wo der TSV Reuth (6./25) und der SV Kulmain (7./23) die Winterpause verbringen. Beide Mannschaften spielen bislang eine ordentliche Saison, geht man nach den im Sommer 2025 genannten Saisonzielen, dann kann man hüben wie drüben mit der momentanen Platzierung "d´accord" gehen.

2022 war der TSV Reuth als Meister der Kreisklasse West in die Kreisliga Nord aufgestiegen. Sowohl im ersten, als auch im folgenden zweiten Jahr tat man sich eine Etage höher schwer, stand jeweils im Abstiegskampf, um schließlich zwei Mal in Folge über den Weg der Relegation den Klassenerhalt nachträglich noch einzutüten. Vor der vergangenen Saison nun präsentierte man mit Thomas Wildenauer (34) und Martin Bächer (39) ein neues Trainerteam, welches die Nachfolge des erfolgreich arbeitenden Werner Eisenhut antrat. Neue Ideen und frische Impulse sollten sie mit in ihre erste Trainerstation bringen und mit einem nahezu unveränderten Kader dafür sorgen, endlich einmal eine sorgenfreie Saison spielen zu spielen mit dem frühzeitigem Erreichen des Klassenerhalts.

Nach eher unbefriedigendem Saisonstart mit einem Remis in Haidenaab und einer 3:4-Heimniederlage gegen "Dumba" - dabei reichte eine dreimalige Führung nicht, um das Spiel zu ziehen - gelang in Eschenbach so etwas wie die Wende zum Positiven, der sich anschliessende Derbysieg gegen Erbendorf stärkte zudem das Selbstbewußtsein weiter. In Kulmain musste man dennoch kleinbei geben, dann holte man acht Zähler aus vier Matches. Dann kam es "knüppelhart", die Auseinandersetzungen gegen das Führungsquartett stand am Plan, am Ende blickte man auf vier Wochen ohne jeglichen Ertrag zurück, dass es auf der Tabellenleiter einige Stufen nach unten ging, war die logische Konsequenz. Gegen Haidenaab gelang der "Turnaorund", im Schlussspurt in Richtung Winterpause traten die Mannen um Kapitän Fabian Mark noch einmal richtig aufs Gaspedal und verbuchten zehn Punkte aus den finalen vier Partien des Kalenderjahres, womit ein besinnliches Weihnachtsfest auf einem guten Platz 6 gesichert war.

Was die Grün-Schwarzen dann in den ersten Wochen der Saison 2024/25 allerdings auf den Platz brachten, versetzte selbst die vermeintlichen Experten in großes Staunen. Dem TSV gelang ein so gennanter "Traumstart", die ersten vier Partien wurden allesamt gewonnen, man grüßte tatsächlich vom Ligathron bis einschließlich dem 7. Spieltag. Dann folgte wohl eine kleine Ergebniskrise, letztlich konnte man in Reuth mit dem bis zur Winterpause Gezeigten und 27 Punkten auf dem Konto sehr gut leben. Wohl hat man in dieser Saison nicht von Anfang an extrem auf die Pauke geschlagen, was das Guthaben zum Jahreswechsel auf dem Konto betrifft (26 Punkte), verhält es sich in dieser Saison vor dem Re-Start im März - der Reuther Tross reist nach Tremmersdorf - ähnlich. Was bedeutet, dass man auf einem guten Weg ist, das vorgegebene Ziel, am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz zu rangieren, zu erreichen.

Im kurzen Interview mit Spielertrainer Martin Bächer erfahren wir unter anderem, dass der frühzeitige Klassenerhalt das Nahziel nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist:

Martin, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Hinsichtlich der Punktausbeute liegen wir im ähnlichen Bereich wie letzte Saison. Damit können wir zufrieden sein.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen möglichst früh den Klassenerhalt eintüten und dann sehen, was noch on top möglich ist.

Wird es im Winter eventuell personelle Veränderungen geben?

Nominell haben wir einen Neuzugang. Philipp Horn schließt sich unseren Reihen an. Er wird ab und zu zur Verfügung stehen, wenn er in der Heimat ist.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir bleiben mit Hallentraining und ein paar Spinningeinheiten im Januar etwas in Bewegung. Am 7. Februar ist dann Vorbereitungsauftakt. Highlight wird sicher wieder das Trainingslager am Gardasee sein.

Wo gibt´s deiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Alles, was wir bisher schon versuchen umzusetzen, kann man in Sachen Genauigkeit und Intensität immer noch weiter verbessern. Da kann man nie gut genug sein.

Welches Team in der Liga hat euerer Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Überraschung gab’s aus unserer Sicht keine. Die Hinrunde von Auerbach ist natürlich schon respektabel.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Wir peilen wieder einen einstelligen Tabellenplatz an und sind auf dem richtigen Weg.

Werdet Tom (Wildenauer) und du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke bei euerem jetzigen Verein stehen?

Thomas Wildenauer wird voraussichtlich als Spielertrainer eine Pause einlegen und uns für Engpässe als Spieler zur Verfügung stehen. Bei mir gibt es keine Veränderungen.

=============================================================

SV Kulmain (7. Platz, 23 Punkte, 7-2-7, 25:21 Tore)

Als der Verein aus dem nördlichsten Bereich des Spielkreises Amberg/Weiden zum Ende der Saison 2021/2022 nach vielen Jahren - mit nur einer kurzen Unterbrechung - in Bezirks- und Bezirksoberliga den bitteren Weg in die Kreisliga Nord gehen musste, war klar, dass man beim SV Kulmain so schnell wie möglich wieder aufsteigen wollte. Es folgte ein undankbarer Platz 3 im ersten Jahr eine Etage tiefer. Und auch im zweiten und dritten Anlauf sollte sich der Wunsch der Verantwortlichen und Fans nicht erfüllen. Duplizität der Ereignisse: Hatten Aufs und Abs in der vergangenen Spielzeit die bis zur Winterpause absolvierten Partien gekennzeichnet und wurde man auch immer wieder von großem Verletzungspech getroffen, verlief der bislang absolvierte Saisonabschnitt ähnlich, erneut gelang es nie so richtig, Konstanz in die Leistungen zu bringen.

Sieben neue Gesichter präsentierte man im Sommer 2025 zum Trainingsauftakt vor der neuen Spielzeit, darunter fünf hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen Stall. So war es klar, dass man sich neben dem Wunsch, möglichst schnell den Klassenerhalt einzutüten auch den Einbau und die Integration der Youngsters zur Aufgabe machen wollte.

Die Frühphase der Saison verlief weniger erfreulich, allerdings hatte der SVK mit dem Quartett Grafenwöhr, Trabitz, Auerbach und Eslarn auch ein "brutales" Auftaktprogramm zu bewältigen. Am Ende sprangen nur drei Zähler aus dem ersten Match gegen Grafenwöhr heraus, man fand sich in der hinteren Tabellenregion wieder. Der Heimsieg gegen Reuth nährte die Hoffnungen auf eine Wende, die jedoch nach Niederlage in "Dumba" und einem enttäuschenden 1:1 gegen Eschenbach wie eine Seifenblase zerplatzten. Im Erbendorfer "Kreinzl" stiessen die Männer von Oliver Drechsler dann den "Bock" um, dreizehn "Points" aus fünf Partien nacheinander liessen den SVK die Gefahrenzone endlich verlassen, ehe der "Aufzug nach oben" beim 1:2 in Rothenstadt gestoppt wurde. Dann standen die Rückspiele gegen die "Creme de la Creme" der Liga am Plan: Beim 0:1 in Grafenwöhr und beim 2:3 in Trabitz verkaufte man sich teuer, mit dem 3:0 gegen den TSV Eslarn gelang der Elf um Kapitän Niklas Griener schließlich ein versöhnlicher Jahresabschluß nach einer bewegten Runde bisher.

Die oben erwähnte fehlende Konstanz ist unter anderem ein Punkt, den Spartenleiter Florian Greger bei einem kurzen Interview mit FuPa anspricht:

Flo, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Mit dem aktuell siebten Platz können wir im Grunde ganz zufrieden sein. Hier und da haben wir, vor allem gegen Gegner aus dem hinteren Drittel, Punkte mitunter sehr leichtfertig liegen lassen - im Gegensatz dazu aber auch Punkte in Spielen gesammelt, in denen wir es vielleicht so nicht erwartet hätten.

Was habt ihr Euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Möglichst noch das Beste aus dieser Saison rauszuholen und weiterhin den Generationswechsel voranzutreiben.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Aktuell noch in Klärung, wir werden sehen.

Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Die Vorbereitung beginnt offiziell am 9. Februar, wobei wir vorab schon in Laufgruppen unterwegs sein werden, um dann den Restrundenstart gut vorbereitet begehen zu können.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Wir sind aktuell auf einem guten Weg, an diesem wollen wir gemeinsam weiter arbeiten.

Welches Team in der Liga hat euerer Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Im Grunde sind dieses Jahr aktuell keine großen Überraschungen zu verzeichnen - der SV 08 Auerbach spielt eine bemerkenswert solide Runde.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Hier sind wir auf einem guten Weg: Die jungen Spieler einbinden und die Distanz zu den Nichtabstiegsplätzen weiterhin zu wahren.

Wird euer Trainerteam nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim SVK stehen?

Aktuell planen wir mit dem bisherigen Gespann für erste und zweite Mannschaft auch in die nächste Saison zu gehen.