+++TSV RESERVE GEWINNT KLAR GEGEN OSTE III+++

Nach zwei Niederlagen in Folge, gewinnt das Meyer-Team wieder mit einer starken Präsenz klar 6:2 (3:2). Allerdings tat man sich im ersten Durchgang etwas schwer gegen den Aufsteiger von der SG Oste III. Die Gäste gingen zweimal in Führung durch Absprachenfehler der Hausherren. Basdahl drehte aber noch vor dem Seitenwechsel das Spiel und ging zur Pause knapp in Führung. Im zweiten Durchgang machte der heimische TSV das Spiel und erhöhte noch auf 6:2, und dann plätscherte das Spiel vor sich hin und die TSVer gehen als verdiente Sieger vom Platz.