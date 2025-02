TSV Remsfeld noch ohne Sieg – FSG Efze 04 hofft auf Sprung

Nach der Winterpause startet die Kreisliga A1 Schwalm-Eder in die entscheidende Phase der Saison. Während Spitzenreiter FC Körle 69 spielfrei bleibt, stehen vor allem im Tabellenkeller richtungsweisende Partien an. Der TSV Remsfeld will endlich den ersten Saisonsieg einfahren, während die FSG Efze 04 im Heimspiel gegen den TSV 1863 Spangenberg nach oben klettern möchte.