TSV Regglisweiler verliert mit 1:2 gegen Tabellennachbar Ay

Der TSV Regglisweiler empfang am vergangenen Sonntag den Tabellennachbar aus Ay. Zu Beginn der Partie waren die Hausherren die überlegene Mannschaft und spielten sich, trotz schwierigen Platzverhältnissen, immer wieder bis in den gegnerischen Strafraum vor. Deshalb dauerte es nicht lange, bis der erste Treffer des Spiels gefallen ist. Nach einer Kurzpassstafette durchs Mittelfeld konnte Kelmend Krasniqi vor dem Tor auf Stürmerkollege Eren Sönmez querlegen, dieser musste nur noch zum Führungstreffer für Regglisweiler einschieben (17. Minute). Wenig später gelang es aber den Gästen immer mehr den Weg ins Spiel zu finden und waren bissiger in den Zweikämpfen. Der bis dato überraschende Ausgleich durch Armin Sassmann weckte dann auch den letzten Spieler vom FV Ay auf (39. Minute).



Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dran und liesen durch eine gut stehende Defensive wenig bis keine Torchancen zu. Knapp 10 Minuten nach der Halbzeitpause gelang es wieder den Gästen eine unkonzentriertheit vom TSV Regglisweiler prompt zu bestrafen und die 1:2 Führung an sich zu reisen. Von nun an rannte der TSV, wie gewohnt, einem Rückstand hinterher. Die Jungs aus Regglisweiler spielten wieder besser und hatten mehr vom Spiel, dennoch blieben mögliche Chancen auf den Ausgleichstreffer gegen tief stehende Gäste aus. Am Spielstand von 1:2 änderte sich nichts mehr.

Am kommenden Sonntag trifft der TSV Regglisweiler auswärts auf die 2. Mannschaft aus Staig, bevor er eine Woche später zum lang ersehnten Derby gegen den TSV Dietenheim einladen darf.