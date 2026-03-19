TSV Rantrum verstärkt Mittelfeld: Hannes Guth erster Sommer-Neuzugang

Der TSV Rantrum hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison 2026/2027 präsentiert: Hannes Guth (25) wechselt vom SV Hemme zum Ligakonkurrenten an den Lagedeich. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus Landes- und Oberliga mit und soll die Mannschaft im Zentrum nachhaltig verstärken.

Guth begann seine fußballerische Laufbahn in Heide und setzte seine Entwicklung zunächst beim Husumer SV fort, bevor er zum Heider SV zurückkehrte. Zuletzt spielte er beim SV Hemme. Mit seiner Zweikampfstärke, Spielidee und Erfahrung soll er künftig das zentrale Mittelfeld stabilisieren und den Spielaufbau des TSV Rantrum verstärken.

Spielerseitig äußerte sich Guth begeistert über den Wechsel: Er schätzt die sportliche Ambition des Vereins und das familiäre Umfeld, zudem kennt er bereits mehrere Rantrum-Spieler aus früheren Begegnungen, was die Eingewöhnung erleichtert.