TSV Rantrum gewinnt 6:1 – Kropper Kampf reicht nicht aus

Rasmus Wunderlich eröffnet Torreigen

Das erste Tor fiel nach einer schönen Kombination über die rechte Seite: Jan Ole Bruhn setzte Rasmus Wunderlich in Szene, der im 16er eiskalt zum 1:0 einschob. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Henning Lorenzen nach einer Ecke auf 2:0 – ein unglückliches Tor für Kropp, das die Gäste aber clever ausnutzten.

Linus Weinert verkürzt für kämpfende Kropper

In der zweiten Halbzeit meldete sich Kropp zunächst zurück: Linus-Maxim Weinert verkürzte auf 1:2. Doch Rantrum blieb konsequent und nutzte jeden Fehler der Gastgeber. Kropps Trainer Dennis Usadel kommentierte: „Ja, deutliches Ergebnis. Spätestens nach dem 1:3 haben wir uns einfach ergeben. In der letzten halben Stunde haben wir teilweise wirklich eine Sechs minus gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir es noch relativ vernünftig gemacht und hatten ein, zwei gute Möglichkeiten, die wir aber nicht konsequent genutzt haben. Zwei unnötige Tore im ersten Durchgang haben uns früh das Genick gebrochen.“

Usadel analysierte weiter: „Danach hatten wir eine Phase von 10, 15 Minuten, in der wir das Spiel hätten drehen können. Aber dann verlieren wir wieder einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld, und schon fällt das 3:1. Hinten raus waren die letzten 20 Minuten dann einfach zu viel – sechs Gegentore muss man erst einmal verdauen.“