TSV Rantrum gewinnt 6:1 – Kropper Kampf reicht nicht aus

Am Samstag gewann der TSV Rantrum in der Landesliga Schleswig souverän mit 6:1 beim TSV Kropp. Von Beginn an zeigte die Mannschaft von Trainer Erik Von Lanken, dass sie die Hinspiel-Niederlage vergessen machen wollte. „Die ersten zehn Minuten waren nicht ganz einfach, Kropp hat uns hoch angelaufen. Aber je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen wir in die Partie“, berichtete Von Lanken.
Das erste Tor fiel nach einer schönen Kombination über die rechte Seite: Jan Ole Bruhn setzte Rasmus Wunderlich in Szene, der im 16er eiskalt zum 1:0 einschob. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Henning Lorenzen nach einer Ecke auf 2:0 – ein unglückliches Tor für Kropp, das die Gäste aber clever ausnutzten.
In der zweiten Halbzeit meldete sich Kropp zunächst zurück: Linus-Maxim Weinert verkürzte auf 1:2. Doch Rantrum blieb konsequent und nutzte jeden Fehler der Gastgeber. Kropps Trainer Dennis Usadel kommentierte: „Ja, deutliches Ergebnis. Spätestens nach dem 1:3 haben wir uns einfach ergeben. In der letzten halben Stunde haben wir teilweise wirklich eine Sechs minus gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir es noch relativ vernünftig gemacht und hatten ein, zwei gute Möglichkeiten, die wir aber nicht konsequent genutzt haben. Zwei unnötige Tore im ersten Durchgang haben uns früh das Genick gebrochen.“
Usadel analysierte weiter: „Danach hatten wir eine Phase von 10, 15 Minuten, in der wir das Spiel hätten drehen können. Aber dann verlieren wir wieder einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld, und schon fällt das 3:1. Hinten raus waren die letzten 20 Minuten dann einfach zu viel – sechs Gegentore muss man erst einmal verdauen.“
Trotz der deutlichen Niederlage lobte er die Ansätze seiner Mannschaft: „Wir haben ein paar gute Kombinationen gezeigt und den Ballphasenweise gut kontrolliert. Aber wir müssen unsere Defensive stabilisieren und in den kommenden Spielen viel konsequenter auftreten.“
Usadel richtet den Blick bereits nach vorne: „Am Freitag wartet ein ganz wichtiges Spiel gegen die Heider SV U23. Dafür müssen wir alle viel, viel mehr tun. Wir werden uns gut vorbereiten und hoffen auf Besserung.“
Rantrums Trainer Erik Von Lanken zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Insgesamt war es eine sehr gute Leistung der Mannschaft. Wir haben die Chancen konsequent genutzt, uns nicht aus dem Konzept bringen lassen und das Spiel jederzeit kontrolliert.“
Der TSV Rantrum zeigte eine starke, effektive Vorstellung und belohnte sich mit einem verdienten Auswärtssieg. Kropp kämpfte zwar phasenweise und zeigte Ansätze von Ordnung und Spielkontrolle, konnte die entscheidenden Fehler aber nicht verhindern. Mit dem wichtigen Spiel gegen die Heider SV U23 steht das Team nun vor der Chance, sich zu rehabilitieren und wieder Selbstvertrauen zu tanken.
TSV Kropp: Simson – Decker, Popovici, Legrum,Thomsen (75. Bauer) – Hentzsch (46. Wriedt), Berg, Flor (67. Mhammed) – Krämer Trieloff (61. Jaafari), Weinert (62. Wasielewski).
Trainer: Dennis Usadel.
TSV Rantrum: Timon Hansen – Reichenberg, Broder Hansen, Harring – Lorenzen (77. Heißenberg), Bruhn – Pein (81. Dircks), Petersen, Flemming (81. Pätz) – Wunderlich, Krause (78. Heneke).
Trainer: Erik von Lanken.
Schiedsrichter: Nic Ströhnisch (TuS Hartenholm).
Assistenten: Ron Rusinger, Lukas Fokken.
Zuschauer: 70.
Tore: 0:1 Rasmus Wunderlich (13.), 0:2 Henning Lorenzen (25.), 1:2 Linus Weinert (51.), 1:3 Rasmus Wunderlich (58.), 1:4 Damian Krause (72.), 1:5 Samir Heißenberg (77.), 1:6 Louis Petersen (80.).