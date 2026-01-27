 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
TSV Raidwangen: Ungeschlagen, aber noch nicht am Ziel

FuPa-Teamcheck: TSV Raidwangen als ungeschlagener Tabellenführer mit hohen Ansprüchen

Trainer Alexander Thomas äußert sich im FuPa-Teamcheck zur aktuellen Situation des TSV Raidwangen in der Kreisliga B5 Neckar/Fils. Der Tabellenführer ist zwar noch ungeschlagen, sieht aber weiterhin klare Entwicklungsfelder. Die Zielsetzung für die Rückrunde ist eindeutig formuliert.

Trainingsstart und Vorbereitung

Der TSV Raidwangen hat die Winterpause bereits hinter sich gelassen. „Wir hatten bereits Trainingsauftakt und sind schon wieder voll in den Trainingsbetrieb gestartet“, erklärt Thomas. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei der Zusammenhalt ein: „Wir integrieren Teambuilding in unsere Trainingseinheiten.“

Bewertung der bisherigen Saison

Sportlich steht der TSV Raidwangen sehr gut da. „Wir sind zwar auf dem Papier ungeschlagen Tabellenführer“, sagt der Trainer, ordnet diese Momentaufnahme aber bewusst ein. Gleichzeitig betont er: „Aber es gibt noch viele Dinge an denen wir arbeiten werden um uns zu verbessern.“ Trotz der Tabellenführung sieht er also weiterhin Potenzial in der Entwicklung seiner Mannschaft.

Offensive Entwicklung

Ein zentraler Punkt der Analyse ist die Chancenverwertung. Thomas spricht offen an: „Die Chancenverwertung war bodenlos.“ Gleichzeitig macht er deutlich, dass Fortschritte erkennbar sind: „Sie wird aber besser.“ Die Verbesserung im Abschluss bleibt damit ein wichtiges Thema für die kommenden Wochen.

Stabilität und Problemfelder

Größere Schwierigkeiten oder strukturelle Probleme musste der TSV Raidwangen bislang nicht bewältigen. „Bisher sind wir davon verschont“, lautet die Einschätzung des Trainers mit Blick auf mögliche Schwachstellen.

Ziele für die Rückrunde

Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf ist klar formuliert und maximal ambitioniert. „Alle Spiele gewinnen“, lautet die Vorgabe von Alexander Thomas für die Rückrunde.

Kader und personelle Veränderungen

Personell gab es eine gezielte Veränderung. „Wir haben Marvin Schweizer zurück geholt vom TSV Oberboihingen“, berichtet der Trainer über den einzigen bekannten Zugang.

Blick auf die Meisterschaft

Auch in der Meisterfrage zeigt sich der Coach selbstbewusst. Seine Prognose ist eindeutig: „Meister: TSV Raidwangen.“

