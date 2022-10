TSV Pyrbaum - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf 4:2 (2:1)

Nach der empfindlichen 5:1 Niederlage im letzten Auswärtsspiel bei der SG Thalmässing empfing der TSV Pyrbaum am gestrigen Sonntag den Spitzenreiter, die DJK Wallnsdorf/Schweigersdorf.

Die Hausherren waren von Beginn an auf Wiedergutmachung aus und kamen gut ins Spiel. Bereits in der zweiten Spielminute setzte Max Bäuml auf der rechten Seite Dominik Folmer in Szene, welcher mit dem Rücken zum Tor sich um seinen Gegenspieler drehte und mit einem satten Linksschuss das 1:0 markierte.

In der 9. Spielminute dann der erste Torschuss der DJK. Zentral an der Strafraumlinie kamen die Gäste zum Abschluss, der Ball wurde von der TSV Verteidigung unhaltbar für Christoph Henning abgefälscht und zappelte im Netz.

Der TSV zeigte die richtige Reaktion und konnte nur eine Zeigerumdrehungen später auf 2:1 stellen. Lefti Sadikis spielte den Ball von der rechten Seite durch die Schnittstelle der Abwehr, so dass Daniel Walthier den herauseilenden Torwart umkurvte und Einschub. In den nächsten Minuten sahen die Zuschauer einige schöne Ballstafetten, jedoch ohne gewinnbringenden Ertrag.

In der 35. Spielminute war es wieder Daniel Walthier der die Chance hatte auf 3:1 zu stellen. Dominik Folmer nutzte einen Abwehrfehler der Gäste und konnte den Ball erobern und mit dem Rücken zum Tor ablegen. Beim Abschluss stand jedoch ein TSV Angreifer im Weg und verhinderte den Ausbau der Führung. Anschließend ging der Spielfluss etwas verloren und beide Mannschaften konnten in der Halbzeitpause Justage betreiben.

Nach der Halbzeit zeigte der TSV sich vor allem im Spielaufbau wieder ballsicherer. Jedoch dauerte es bis zur 60. Spielminute ehe die erste nennenswerte Szene passierte. Den Distanzschuss von Daniel Walthier, konnte der Gäste Keeper nur nach vorne klatschen lassen, wodurch Dominik Folmer im Nachfassen seinen zweiten Treffen des Tages markierte.