TSV Poing will Tabellenführung gegen Feldkirchen verteidigen

Das nächste Topspiel steht für die Kreisklasse-Kicker des TSV Poing an. Nachdem man am vergangenen Wochenende durch das 3:0 über den FC Dreistern-Neutrudering wieder die Tabellenspitze der Gruppe 6 übernommen hat, möchte die Mannschaft von Spielertrainer Stefan de Prato einen weiteren Sieg in der Nachholpartie beim Verfolger TSV Feldkirchen landen. „Wir wollen die Woche vergolden“, erklärt Poings Co-Trainer Florian Muck.

Die weiteren Konkurrenten an der Spitze hätten am jüngsten Spieltag für die Blau-Gelben gespielt, drei Punkte gegen Feldkirchen wären ein „Riesenschritt“, so Muck. Tatsächlich könnte Poing damit schon ein wenig Abstand zu den nachfolgenden Mannschaften schaffen, zudem spricht das Restprogramm bis zur Winterpause von der Papierform her ganz deutlich für die de-Prato-Elf.

Allerdings kommt auf die mit nur neun Gegentoren beste Abwehr der Liga Schwerstarbeit zu. Denn stellt der Tabellendritte TSV Feldkirchen als Durchstarter der Liga nach dem Durchmarsch von der B- bis in die Kreisklasse ein ziemliches Brett dar. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger sogar die Tabellenführung der Kreisklasse 6 (München) vom TSV Poing übernehmen und das Spitzenfeld ganz eng zusammen schieben. Für ausreichend Spannung sollte damit auf dem Platz im Sportpark Feldkirchen (Olympiastr. 1) gesorgt sein.