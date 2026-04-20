TSV Poing verschläft die erste Halbzeit des Top-Spiels gegen Grafing Spitzenspiel in Poing von Christian Scharl · Heute, 10:18 Uhr · 0 Leser

Ihren Torschützen zum 2:0, Johannes Oswald, feiern die Grafinger, Poing ist geknickt. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Trotz einer Aufholjagd verlor der TSV Poing das Topspiel mit 3:4. Johannes Oswald traf viermal für die Gäste aus Grafing.

Aufgeschoben ist der Aufstieg des TSV Poing in die Kreisliga nach der 3:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Grafing. „Es musste keine Feier abgesagt werden. Rechnerisch wäre es heute eh noch nicht möglich gewesen“, beklagte denn auch Poings Co-Trainer Florian Muck den eventuell ausgefallenen Arbeitsmontag nicht. Trotzdem sei es sehr ärgerlich gewesen. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, Grafing hätte auch höher führen können. Die Leidenschaft der letzten Wochen fehlte im ersten Durchgang.“ Die Poinger Schwäche nutzte Grafings Johannes Oswald dann auch zum 0:2 (15./22.). Auch Grafings Sportlicher Leiter Quirin Kistler bestätigte Mucks Einschätzung: „Die erste Halbzeit war klar auf unserer Seite, wir hatten 70 Prozent Ballbesitz.“